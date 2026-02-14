Священник рассказал, что нужно делать в родительскую субботу 2026 года

Православные христиане отмечают 14 февраля Вселенскую мясопустную родительскую субботу — особый день поминовения усопших, предваряющий начало Масленицы и Великого поста.

В церковном календаре это одна из двух Вселенских суббот наряду с Троицкой, когда молятся не только за родственников, но и за весь человеческий род.

Как пояснил настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска иерей Владислав Береговой, суббота выбрана для поминовения неслучайно. В Ветхом Завете этот день символизирует покой, в том числе для усопших. По воскресеньям же, напоминающим о воскресении Христа, заупокойные молитвы не совершаются.

Название «мясопустная» связано с тем, что за этой субботой следует Сырная седмица (Масленица), во время которой верующие постепенно отказываются от мяса перед постом. Исторически дата субботы сдвигалась, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к посту, пишет 360.ru.

По церковному уставу, главное в этот день — молитва. Верующим рекомендуют посетить вечернюю службу в пятницу и утреннюю литургию в субботу, подать записки об упокоении и по возможности причаститься. Если нет возможности прийти в храм, записки можно оставить онлайн на сайтах храмов.

Традиционно в этот день готовят поминальную трапезу с кутьей — кашей из зерен с медом и изюмом. Священники призывают не придавать значения суевериям и «бабьим басням», а сосредоточиться на молитве и милостыне.