Блины, гости и сжигание чучела: главные традиции Масленичной недели

Масленичная неделя в 2026 году начнется в понедельник 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем. Праздник сумел соединить древнеславянские обряды проводов зимы и православные традиции Сырной седмицы.

Происхождение и смысл праздника

Масленица является одним из древнейших славянских праздников, символизирующий обновление природы и начало нового цикла. После принятия христианства его языческий контекст дополнился религиозной составляющей. Например, в церковном календаре это Сырная седмица — последняя неделя перед Великим постом.

Антрополог Лейонис Аанрис ван Хааске в беседе с РИА Новости сообщил, что в этот период православная традиция впитала многие дохристианские мотивы. Самыми заметными из них стали изготовление и сожжение чучела Масленицы, олицетворяющего зиму, а также поминовение усопших. По его словам, ключевыми идеями праздника стали вера в лучшее, прощание с тяготами, милосердие, прощение и духовное преображение.

Значение каждого дня недели

Масленичная неделя начиналась с понедельника. В этот день пекли блины и первый отдавали бедным в память об усопших. Тогда же приступали к строительству чучела.

Вторник посвящали народным гуляньям кулачным боям катанию на санях и сватовству. В среду тещи встречали зятьев и накрывали богатый стол.

С четверга наступала Широкая Масленица. Хозяйственные заботы прекращались, начинались массовые игры штурм снежных городков и колядования. В пятницу зять звал в гости тещу с тестем, чтобы укрепить семейные связи.

В субботу невестки принимали родственниц мужа. Завершающее воскресенье объединяло три традиции. Люди просили друг у друга прощения сжигали чучело развеивали пепел по полям и поминали усопших.

Что можно и нельзя делать на Масленицу

На протяжении всей недели приветствуется печь блины, ходить в гости, принимать гостей, веселиться, петь, участвовать в массовых гуляньях, поминать усопших, подавать милостыню и дарить подарки. Разрешено употреблять молочные продукты, яйца, рыбу.

Под запретом находится мясо в любом виде, алкоголь, чревоугодие, ссоры, сквернословие, зависть, отказ в гостеприимстве, жадность, сидение дома в одиночестве, выбрасывание еды.

Считается плохой приметой резать блины ножом — это может навлечь беду. Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом в дни Широкой Масленицы, шить и гадать.

Народные приметы и суеверия

С Масленицей связано много примет предсказывающих погоду и урожай. Тонкий ажурный первый блин сулит благополучную весну. Мороз во вторник обещает богатый урожай, а снегопад в среду дождливую весну. Множество сосулек в четверг к изобилию. Ясная погода в воскресенье при сожжении чучела означает, что год будет чистым и хорошим.

Главная логика масленичных примет проста. Чем холоднее и суровее неделя, тем лучше урожай. Зима отдает последние силы, и весна их забирает. Незамужняя девушка испекшая первый блин в понедельник по поверью выйдет замуж в этом году. А те, кто помирился на Масленице обретут долгую дружбу.