Эксперт Якубович назвал причину роста тарифов ЖКХ в России

Даниил Александров
Фото: abn.agency

С июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 11,9%, однако фактическая переплата для многих граждан достигает 15–20%.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru объяснил, почему рост опережает официальную инфляцию в 5,6%.

По словам эксперта, ключевая причина заключается в многолетнем кризисе в отрасли. Управляющие компании вынуждены повышать сборы, чтобы компенсировать износ сетей и оборудования, достигший 75–80%. Трубы, лифты и инженерные системы требуют срочной замены, но заложенных в тарифах средств на это не хватает.

Дополнительное давление оказывает дефицит кадров: за прошлый год зарплаты дворников и сантехников выросли на 43%, чтобы привлечь людей в сферу с низкими доходами. Цены на запчасти и материалы также растут быстрее инфляции из-за логистических проблем, подчеркнул Якубович.

Эксперт добавил, что на сумму в платежках влияют и погодные условия — снежные зимы увеличивают расходы на уборку, а штрафы начисляются даже при нормальной работе УК.

Якубович обратил внимание на несправедливость единых тарифов. Обслуживание дома 1970-х годов обходится в 2–3 раза дороже новостройки, но жильцы платят одинаково. Фактически новоселы субсидируют соседей из старого фонда. Сильнее всего рост платежей бьет по пенсионерам и малообеспеченным семьям — в некоторых регионах они отдают за ЖКХ до 20–30% дохода при среднем показателе 9%.

Для исправления ситуации эксперт предлагает ввести дифференцированные тарифы, привязанные к реальной стоимости обслуживания каждого дома, и адресные субсидии для уязвимых категорий. Также необходимо пересмотреть систему капремонта, которая сегодня неэффективна. Якубович считает, что следует срочно ремонтировать дома с износом выше 60%, усилить контроль жильцов через ТСЖ и активнее привлекать государственные инвестиции в замену сетей. 

