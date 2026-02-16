Денис Усанов рассказал студентам о развитии транспорта в Петербурге

Заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Усанов выступил перед студентами Политехнического университета с лекцией о текущем состоянии и перспективах развития общественного транспорта города. Он рассказал о текущем состоянии маршрутной сети, цифровых нововведениях и перспективах отрасли.

По словам Усанова, на сегодняшний день городская сеть насчитывает 466 автобусных, 49 троллейбусных и 45 трамвайных маршрутов, которые связывают отдаленные районы с центром. В рамках программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» ведется обновление подвижного состава и инфраструктуры.

Ведомство также уделяет особое внимание цифровизации транспортной сферы. В приложении «Подорожник» внедрен виртуальный проездной. Предприятия «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» переходят на электронные путевые листы, а в метро тестируют оплату по биометрии. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербургу.

Кроме того, власти рассматривают возможность использования беспилотных систем. Усанов отметил, что Северная столица входит в число лидеров по развитию цифровых сервисов на транспорте. В завершение встречи он ответил на вопросы студентов.