Ленобласть в 2025 году ввела 4,3 млн квадратных метров жилья

Даниил Александров
Фото: abn.agency

По итогам 2025 года Ленинградская область ввела 4,3 миллиона квадратных метров жилья, вдвое превысив целевой показатель национального проекта.

Ленобласть завершила 2025 год с показателем ввода жилья 4,3 миллиона квадратных метров. Как сообщил вице-губернатор Евгений Барановский, регион вдвое превысил плановые значения национального проекта. Второй год подряд область выходит на уровень два квадратных метра на человека, тогда как президентский ориентир составляет один квадратный метр, сообщает allnw.ru.

Объем строительных работ в регионе достиг 683 миллиардов рублей. Данный показатель на 40% превышает уровень предыдущего года. Оборот организаций строительной отрасли вырос на 7,7%. Численность занятых в строительстве увеличилась до 57,2 тысячи человек. Средняя заработная плата в отрасли выросла более чем на 20%.

