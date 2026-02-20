Moika78: Сбер поддержал 30 тысяч заемщиков СЗФО в 2025 году

В 2025 году Сбер оказал поддержку 30 тысячам жителей Северо-Западного федерального округа, предложив им инструменты для урегулирования кредитов на общую сумму 29,15 млрд рублей.

Для клиентов, столкнувшихся с изменением жизненных обстоятельств, были доступны как законодательные механизмы, включая кредитные и ипотечные каникулы (их оформили почти 4000 человек на сумму 4,9 млрд рублей), так и собственные программы банка. Среди них — реструктуризация для временного снижения ежемесячного платежа, комплексное урегулирование задолженности сразу в нескольких банках, а также мировые соглашения для клиентов, которым требуется более длительный период для восстановления графика платежей. Все эти меры реализуются в рамках внесудебного урегулирования.

Наибольшее количество заемщиков — 24,5 тыс. человек — выбрали реструктуризацию по программам Сбера, что позволило урегулировать задолженность на 21,9 млрд рублей. Еще 1,5 тыс. клиентов воспользовались программой комплексного урегулирования, проведя сделки на 2,15 млрд рублей. Кроме того, 250 человек заключили мировые соглашения, реструктурировав 192 млн рублей задолженности.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, отметил, что жизненные обстоятельства бывают непростыми: потеря работы, болезнь или падение доходов могут сделать выплату кредита неподъёмной, но в такой важный момент банк не оставляет человека один на один с его проблемой и каждому готов предложить персональное и комфортное решение, узнать о которых и подать заявку можно прямо в приложении СберБанк Онлайн, где в прошлом году было решено 90% обращений за помощью.

Ранее сообщалось, что Сбер и НСПК запустили пилот по обмену расширенными риск-индикаторами для защиты переводов в СБП.