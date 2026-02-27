Топ-менеджера «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали в Петербурге

Заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

Сотрудники полиции задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2020–2021 годах, занимая должность директора филиала «Газпром инвест Надым», Джалябов получил от руководителей подрядных организаций взятки на общую сумму больше 29 миллионов рублей. На 28 миллионов рублей он приобрел квартиру в Сочи в жилом комплексе «Актер Гэлакси».

Еще одной взяткой стал катер стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей. Следствие полагает, что за вознаграждение топ-менеджер подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов за срыв сроков, сообщает ТАСС.

Отметим, что на данный момент в отношении фигуранта решается вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.