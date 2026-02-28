Февральская индексация пенсий увеличила выплаты до 63 тысяч рублей

В феврале некоторые категории пенсионеров получили прибавку к пенсии от 13 до 15 тысяч рублей. Фиксированная выплата удвоилась для 80-летних и инвалидов I группы, а летчики и шахтеры могут рассчитывать на отраслевые надбавки до 63 тысяч рублей в месяц.

Причины роста выплат связаны с ростом инфляции в 2025 году и необходимостью социальной поддержки. В январе пенсии проиндексировали на 7,6%, однако февральская надбавка оказалась более ощутимой.

Три категории пенсионеров получили прибавку к пенсии. Это люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, а также летчики гражданской авиации и шахтеры. Для первых двух фиксированная выплата выросла вдвое, до 19,1 тысячи рублей вместо прежних 9,5 тысячи рублей. Летчикам и шахтерам добавили отраслевые надбавки, их пенсия поднялась до 63 тысяч рублей в месяц.

Перерасчет проходит автоматически и без заявлений. Данные поступают из регистрирующих органов, и пенсионеры получают повышенные выплаты на карту или почтовым переводом. Например, если в декабре пенсия составляла 35 тысяч рублей, то после январской индексации она выросла до 37,8 тысячи, а с февраля до отметки в 48,8 тысячи рублей.

Размер выплат различается по регионам из-за местных доплат и отраслевых надбавок. В крупных городах пенсии выше за счет субсидий, в сельской местности — ниже, но могут компенсироваться спецификой труда.