Мойка78: Сбер и Белавиа перешли на безналичный расчет

Северо-Западный филиал Сбера и национальная авиакомпания Белавиа заключили соглашение о переходе на безналичные расчеты. В рамках договора, который стал первым опытом сотрудничества Сбера с зарубежным национальным авиаперевозчиком, ежемесячный оборот платежей достигнет 250 млн рублей.

Белавиа, три десятилетия работающая на рынке и входящая в топ-10 авиакомпаний СНГ, выполняет рейсы по России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Калининград, Махачкала) и в такие страны, как Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Израиль, Индия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турция и Узбекистан.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Реализация сделки с авиакомпанией Белавиа демонстрирует готовность Сбера поддерживать международные проекты и развивать качественное обслуживание партнеров. Мы предлагаем надежный и высококлассный сервис, который позволит Белавиа значительно повысить эффективность обработки платежей и укрепить свои позиции на мировом авиарынке».

Ранее сообщалось, Сбер объединил регистрацию ИП и выбор налогового режима АУСН в одном окне.