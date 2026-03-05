Почти 75% переходов в Петербурге оснащены звуковыми маяками

На территории Санкт-Петербурга 74% регулируемых пешеходных переходов оборудованы звуковыми устройствами для незрячих и слабовидящих граждан.

В Комитете по транспорту Петербурга состоялось заседание рабочей группы по вопросам доступности транспортных объектов для маломобильных граждан. Участие приняли представители транспортных предприятий и общественных организаций инвалидов.

Заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев доложил о планах по оснащению спусков в подуличные переходы системой радиоинформирования «Говорящий город». Это поможет незрячим и слабовидящим ориентироваться на подходах к станциям, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

На встрече особое внимание уделили Невскому проспекту. Активисты МОО «Благоприятная городская среда» провели контрольный обход и выявили переходы, требующие дополнительного оснащения. Речь идет об участках в районе Аничкова моста и на пересечении с Лиговским проспектом. В планах — привести в рабочее состояние существующие звуковые устройства и рассмотреть возможность оборудования новых объектов.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков сообщил, что звуковыми устройствами оснащены уже 74% из 4876 регулируемых пешеходных переходов. В прошлом году специалисты установили 98 новых приборов, а на 115 адресах занизили бордюрный камень.

Сотрудники «Горэлектротранса» вместе с инвалидами-колясочниками проверили 301 единицу подвижного состава. Все предложения общественных организаций приняли к исполнению.