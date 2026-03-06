Авито Работа: продавцы стали быстрорастущей категорией по зарплатам в 2025 году

Эксперты Авито Работы зафиксировали смену кадровых приоритетов в розничной торговле: на фоне роста зарплат на 18% (до 65 283 рублей) рекордсменами по увеличению дохода стали продавцы и управленцы. Чтобы зафиксировать ключевые изменения в структуре спроса на персонал и динамике зарплатных предложений, исследование провели в преддверии второго Национального Чемпионата розничных профессий, который пройдет в столице с 15 по 18 апреля 2026 года.

В пресс-службе Авито Работы сообщили, что в 2025 году средние предлагаемые зарплаты для продавцов выросли на 42%, достигнув 66 290 рублей в месяц. Чуть меньше, выросли доходы директоров магазинов (+32%, до 86 812 рублей) и работников торгового зала (+29%, до 62 571 рубля). Представителям и супервайзерам работодатели готовы платить около 87,7 тыс. И 87,3 тыс. рублей соответственно. В целом спрос на управленцев в магазинах увеличился на 86%. Полученные данные отражают системный тренд: ритейл усиливает конкуренцию за квалифицированные кадры, а требования к профессиональным навыкам сотрудников продолжают расти, именно поэтому вопросы оценки компетенций и обмена лучшими практиками станут центральными темами Национального Чемпионата розничных профессий.

Как отметили в Авито Работе на фоне этих изменений ключевой задачей для ритейла становится не просто привлечение персонала, а повышение качества сервиса и стандартов профессии. Именно для решения этой задачи с 15 по 18 апреля 2026 года в Москве пройдет второй Национальный Чемпионат розничных профессий, соорганизатором которого выступает Авито Работа совместно с Роскачеством, АКИТ, АКОРТ и Академией ритейла.

В чемпионате примут участие сотрудники крупнейших сетей, включая «Магнит», «Ашан» и «Азбуку вкуса». «Розничная торговля сегодня — это сложнейший механизм, где деловое совершенство становится главным конкурентным преимуществом», — заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, подчеркнув, что чемпионат поможет транслировать эталонные модели управления на всю отрасль.

Авито Работа совместно с Роскачеством, АКИТ, АКОРТ и Академией ритейла.

«С непрерывным ростом зарплат в магазинах и приходом новых технологий у ритейла впереди сложнейшая задача: перестройка экономики труда от количества — к качеству. В этой работе чемпионатное движение становится одним из главных инструментов», — прокомментировал Алексей Филатов, генеральный директор Чемпионата розничных профессий, основатель Академии ритейла.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов добавил, что на площадке сервиса открыто более 200 тысяч вакансий в ритейле, что позволяет отслеживать кадровые тенденции и лучшие практики, которыми компания готова делиться с участниками мероприятия.