Долина снизила гонорары после скандала с продажей квартиры в Хамовниках

После скандала с продажей квартиры в Хамовниках и череды отмененных концертов Лариса Долина вынуждена пересматривать финансовую стратегию. Гонорар певицы за частные выступления снизился с 12 до 3,5 миллиона рублей.

Падение гонораров

Поводом для обсуждения стал анонс корпоратива в Санкт-Петербурге, где Лариса Долина должна поздравить сотрудниц банковской сферы с Международным женским днем.

В СМИ появилась информация о сумме контракта, которая находится на отметке в 3,5 миллиона рублей. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru назвал эту цифру необычно низкой и предположил, что она носит акционный характер. Для сравнения эксперт привел докризисные расценки. Ранее гонорары Долиной за частные выступления достигали свыше 12 миллионов рублей за один концерт.

Дворцов связал снижение прайса с репутационными и юридическими последствиями скандала вокруг недвижимости в Хамовниках, который привлек внимание общественности к певице и привел к бойкоту со стороны зрителей.

Отмены и переносы концертов

Проблемы с крупными концертными площадками начались у певицы сразу после продажи квартиры. Отмена выступлений затронула несколько городов.

Так, четвертого января концерт отменили в Туле. Юбилейную программу «Юбилей в кругу друзей» перенесли с 25 февраля на 15 ноября в петербургском БКЗ «Октябрьский». В московском Доме музыки отменили шоу, запланированное на шестое марта. Билеты на него стоили от 3,5 до 6,5 тысячи рублей. Из-за отмен масштабных концертов певица потеряла большую часть доходов и переориентировалась на частные заказы.

Новый райдер и усиление безопасности

Падение доходов от больших шоу заставило артистку пересмотреть подход к частным выступлениям, однако условия работы остаются жесткими. Продюсер рассказал о технической стороне вопроса. По его словам, обычно выступление длится от 45 минут до полутора-двух часов в зависимости от программы и пожеланий заказчика, но при необходимости концерт всегда можно продлить. Что касается требований звезды к организаторам, то они традиционно делятся на два списка — технический и бытовой.

Технический райдер певицы включает требования к микрофонам, стойкам и другому оборудованию. Бытовой райдер предусматривает закуски, напитки и обязательное присутствие охраны. Уровень безопасности сейчас повышен до максимума. По словам Дворцова, Долина усилила охрану. На данный момент с артисткой ездят свыше четырех телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия.

Компенсация убытков

Продюсер оценил возможность компенсации убытков через активную работу на закрытых вечеринках. По его мнению, все зависит от количества таких заказов.

Корпоратив может быть всего один в месяц, а может несколько — три, четыре или даже пять, добавил Дворцов. Если Долина продолжит работать в этом направлении и частники начнут активно приглашать, певица сможет быстро вернуть упущенную выгоду.