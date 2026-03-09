Лариса Долина усилила личную охрану после скандала с продажей квартиры

На гастролях и московских мероприятиях народную артистку России Ларису Долину сопровождают больше четырех телохранителей. Повышенные меры безопасности могут быть связаны с возросшим интересом к ее персоне.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru сообщил, что Лариса Долина усилила личную охрану. По его словам, на гастролях и мероприятиях в Москве певицу сопровождают свыше четырех телохранителей.

Официальный представитель артистки Сергей Пудовкин подтвердил, что дополнительные меры введены из-за возросшего интереса к ее личности.

Ранее Дворцов заявлял, что из-за скандала с недвижимостью в Хамовниках Долина могла снизить гонорары на корпоративах. Это связано с репутационными потерями и бойкотом со стороны части зрителей.