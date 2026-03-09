Межзвездная комета 3I/ATLAS может обладать скрытым замыслом

Ученый обнаружил, что комета движется по траектории с точностью до 0,3% и не отклоняется от курса больше восьми месяцев.

В одной из социальных сетей исследователь заявил, что 3I/ATLAS точно следует предсказанной траектории с погрешностью менее 0,3% и не демонстрирует дрейфа за восемь месяцев наблюдений. Ранее он называл межзвездную комету искусственным объектом.

По мнению специалисты, естественные газовые выбросы не могут обеспечить такую стабильность, что указывает на наличие определенного замысла.

Напомним, что астрономы обнаружили 3I/ATLAS в июле 2025 года. Гарвардский астрофизик Ави Леб ранее сравнивал его с НЛО из-за необычного поведения. Комета 3I/ATLAS максимально сблизилась с Землей 19 декабря 2025 года, а затем направилась к Юпитеру.