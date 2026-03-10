В Шушарах провели рейд против незаконной парковки на местах для инвалидов

На перехватывающей автостоянке у станции метро «Шушары» прошел рейд против незаконной парковки на местах для инвалидов. В ходе проверки специалисты обнаружили автомобили, занимавшие льготные места без законных оснований.

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» совместно с сотрудниками ГАИ провели рейд на перехватывающей автостоянке у станции метро «Шушары». В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили автомобили, занимавшие льготные места. Транспортные средства не находились в Федеральном реестре инвалидов и не имели соответствующего опознавательного знака.

Информация о нарушениях была передана сотрудникам ГАИ, после чего автомобили были эвакуированы. Ответственность за подобную парковку предусмотрена статьей о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств. Об этом рассказали в пресс-службе Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Представители транспортного ведомства напомнили водителям о необходимости соблюдать правила и не занимать места, предназначенные для маломобильных граждан.