Контролеры обнаружили мигранта-безбилетника на автобусном маршруте в Колпино

В феврале контролеры выявили иностранца на автобусном маршруте № 374 в Колпино. Мужчина не оплатил проезд и находился в России без регистрации.

При проверке автобуса контролеры-ревизоры обнаружили пассажира без билета. При проверке документов выяснилось, что иностранец не зарегистрирован на территории России. Об этом сообщили в пресс-службы СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Прибывшие сотрудники полиции доставили пассажира в отдел для дальнейшего разбирательства. По итогам проверки в отношении иностранца был составлен протокол по статье о нарушении режима пребывания на территории России. Ему назначили штраф семь тысяч рублей и приняли решение о принудительном выдворении.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов отметил, что контрольные мероприятия проводятся регулярно. По его словам, доля безбилетников в городе составляет около 2,1%. На данный момент работа по снижению числа нарушителей продолжается.