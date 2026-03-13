Жителей Петербурга предупредили о ремонтных работах на станции «Звездная»

С 16 марта на станции метро «Звездная» начинается капитальный ремонт эскалатора, в связи с чем изменится режим работы вестибюля. По рабочим дням вход будет ограничен в утренние часы.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили о временных ограничениях на станции «Звездная». В связи с проведением капитального ремонта эскалатора с 16 марта по 5 июня 2026 года изменится режим работы вестибюля. По рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход будет ограничен.

Представители метрополитена уточнили, что указанный временной интервал может корректироваться в зависимости от фактического пассажиропотока. Жителей Северной столицы просят заранее планировать маршруты поездок с учетом возможных неудобств.

Напомним, что на данный момент действуют и другие ограничения. Станция «Парк Победы» закрыта на капитальный ремонт с 29 июня 2025 года до 2027 года. Станция «Фрунзенская» также недоступна для пассажиров с 1 июня 2024 года. Ремонтные работы продлятся на ней до июня 2027 года.