Водители электробусов вошли в топ зарплатных предложений Петербурга

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий марта в Санкт-Петербурге. Зарплаты от 200 тысяч рублей работодатели готовы платить врачам-хирургам и водителям электробусов.

В десятку самых доходных также вошли инженер по сопровождению проектов дирекции строительства с окладом от 172 тысяч рублей, начальник юридического отдела с зарплатой 163 тысячи рублей и менеджер по продажам запчастей, которому предлагают от 150 до 200 тысяч рублей ежемесячно, пишет «Петербургский дневник».

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщал о комплексном обновлении городского пассажирского транспорта. По его словам, в прошлом году в город поступило свыше 700 единиц новой техники, включая 120 вагонов метро модели «Балтиец», больше 150 единиц электротранспорта, свыше 380 автобусов и 66 электробусов.

Отметим, что в СПб ГУП «Горэлектротранс» также приняли меры для привлечения кадров. На предприятии всем начинающим водителям теперь выплачивают единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей, которое добавляют к первой зарплате. Такие же «подъемные» получат опытные иногородние водители, впервые трудоустраивающиеся на предприятие.