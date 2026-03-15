Стриминговый сервис прекратил сотрудничество с Меган Маркл

Бренд товаров для жизни Меган Маркл прекратил сотрудничество с «Нетфликсом». Часть экспертов говорит о стремлении герцогини Саксесской к независимости, тогда как инсайдеры платформы указывают на низкий интерес аудитории к проекту.

На прошлой неделе стало известно, что бренд Меган Маркл, прекратил сотрудничество «Нетфликс». Стриминговый гигант финансировал проект с 2025 года. Но причины разрыва остались неясными из-за противоречивых заявлений сторон.

Некоторые эксперты по королевской семье сообщают, что решение приняла сама Меган. По словам инсайдера, она сохраняет хорошие отношения с руководством сервиса, но давно хотела вывести бренд на международный уровень. Команда платформы действовала слишком осторожно и сковывала ее.

Вскоре появилась другая версия событий. Источник в Лос-Анджелесе заявил, что «Нетфликс» остался недоволен развитием бренда и слабым интересом покупателей. Платформа планировала открыть зоны бренда в развлекательных центрах, но отказалась от идеи из-за отсутствия спроса. Стриминговый сервис также разочаровали низкие показатели шоу «С любовью, Меган». Второй сезон и рождественский выпуск не вошли в топ-1000 сериалов «Нетфликс» за 2025 год.

Эксперт Майя Риаз в беседе с The Mirror пояснила, что появление двух противоположных версий говорит о попытке сторон создать нужный имидж. «Нетфликс» хочет показать стратегичность решения, а команда Меган демонстрирует, что герцогиня берет контроль, а не получает отказ. Эксперт отметила, что стриминговые платформы становятся требовательнее к контенту. Одной известности теперь мало, проекты обязаны привлекать зрителей и приносить прибыль.