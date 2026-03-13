В Петербурге задержали двух организаторов подпольного онлайн-казино

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса в Интернете. В рамках расследования правоохранители провели обыски в 20 помещениях и допросили свыше 40 человек.

В ходе следствия полицейские установили, что фигуранты в составе организованной группы использовали Интернет для проведения азартных игр. За время работы нелегальных ресурсов участники сообщества извлекли доход в особо крупном размере. Подробности финансовых операций и точная сумма выручки в интересах следствия не разглашаются.

Задержание 37-летнего мужчины и 42-летней женщины стало результатом совместной работы следователей и сотрудников МВД России. В рамках расследования проведены обыски в 15 квартирах и пяти офисных помещениях. Правоохранители допросили свыше 40 человек, которые владеют важной для дела информацией.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных лиц, причастных к организации нелегального игорного бизнеса.