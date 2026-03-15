Петербуржцы просят отремонтировать разбитые колодцы и люки

Жители разных районов Санкт-Петербурга жалуются на разрушение асфальта вокруг колодцев и повреждение люков. Некоторые обращения связаны с последствиями строительных работ, проведенных рядом с дорогами.

Петербуржцы активно сообщают о проблемах с состоянием дорожного покрытия и инженерных коммуникаций. На городском портале «Наш Санкт-Петербург» появляются сообщения о разрушении асфальта вокруг колодцев, повреждении люков и угроз дальнейшего обвала конструкций.

Пользователь из Фрунзенского района Северной столицы сообщил о провале асфальта возле канализационного люка. Житель Петроградского района обратил внимание на повреждение покрытия на проезжей части в районе колодца. В Центральном районе горожанин указал на риск обвала канализационного люка из-за провала покрытия.

В Пушкинском районе зафиксирована жалоба на раскачивающуюся обечайку колодца и раскрошившийся вокруг асфальт. Житель муниципального округа Александровский во Фрунзенском районе связал появление провала со строительными работами, проводившимися рядом с дорогой в августе 2025 года.