Авито: оверсайз и спортшик стали главными трендами весны в Петербурге

Платформа объявлений выяснила, какую одежду предпочитают петербуржцы этой весной и куда они за ней отправляются. Выяснилось, что спортивный стиль и минимализм лидируют в предпочтениях горожан, а онлайн-площадки обогнали торговые центры по популярности среди покупателей.

В пресс-службе Авито сообщили, что за модой следит 56% жителей Санкт-Петербурга, причем 17% из них активно интересуются новинками. Чаще всего горожане подсматривают тренды на прохожих (40%) или замечают повторяющиеся фасоны в магазинах (39%). Почти две трети следящих за индустрией (62%) внедряют увиденное в свой гардероб.

Весной 2026 года петербуржцы делают ставку на спортивный стиль (41%), минимализм (39%) и классику (36%). Молодежь до 24 лет активно выбирает оверсайз — его предпочитает каждый второй в этой возрастной группе. Под влиянием трендов горожане чаще всего обновляют повседневный гардероб (60%), покупают обувь (49%) и верхнюю одежду (39%). Аксессуарами озабочены 27% опрошенных, а нарядные комплекты выбирают 23%. Основной канал покупок — онлайн-площадки, их назвали 52% респондентов, торговые центры уступают с 44%, а каждый четвертый пользуется ресейл-сервисами.

Как отметил руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито Никита Захаров, ядро модной аудитории — женщины и зумеры, которые черпают вдохновение у блогеров, а 14% даже следят за показами. При этом 43% мужчин тоже проявляют интерес к трендам, но они ориентируются в основном на образы прохожих (40%) и телепередачи (32%).