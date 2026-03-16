После скандала с квартирой Лариса Долина обратилась к молодым артистам

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес. Певица посоветовала молодым коллегам не реагировать на хейтеров. По ее мнению, критика и негатив всегда сопровождают публичных людей.

Отношение к критике и совет молодым

В беседе с ТАСС Долина поделилась своим отношением к негативу. Она заявила, что хейт является неотъемлемой частью жизни, особенно для публичных людей, и посоветовала забыть о недоброжелателях. Певица подчеркнула, что сама никогда не реагирует на критику и не отвечает, поскольку именно этого хейтеры и ждут. По ее словам, важно просто жить своей жизнью и заниматься тем, что близко, не обращая внимания на тех, кто пытается спровоцировать ответную реакцию.

Прощение хейтеров и реакция общественности

Спустя полтора месяца после завершения истории с продажей квартиры в Хамовниках Долина высказалась о критике в свой адрес. Певица заявила, что не держит зла на тех, кто выступал с осуждением, и уверена, что они со временем вернутся к прежнему уважению.

Она предположила, что негативная реакция была спровоцирована и не отражала искренних желаний людей. Однако после заявления о всепрощении в социальных сетях появились возмущенные комментарии от пострадавших. Люди напоминают, что многие семьи остались без оплаченных квартир и с кредитами, вынуждены снимать жилье и выплачивать займы после мошеннических действий.

Жилищный вопрос и финансовые трудности

Ранее директор певицы Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю и проявить сочувствие к Долиной, напомнив, что она потеряла все накопления и в такой ситуации мог оказаться каждый. Он отметил «болезненный интерес» к персоне артистки, связанный с квартирным вопросом.

Сама Долина призналась, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади после скандала. Вместе с ней на новое место переехали кошки. Певица беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.

Отказ от латиницы

Ранее Долина поддержала идею отказа российских исполнителей от названий и псевдонимов на латинице. Она одобрила решение продюсера Игоря Матвиенко убрать английское слово из названия группы «Иванушки Интернешнал». По словам певицы, при богатой языковой и культурной традиции нет необходимости брать иностранные имена.