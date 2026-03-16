Кинокритик Гусев назвал Бронзита великим аниматором вне зависимости от «Оскара»

Кинокритик Алексей Гусев высказался о прошедшем «Оскаре». Мультфильм жителя Санкт-Петербурга Константина Бронзита «Три сестры» не получил статуэтку.

Мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Однако статуэтка досталась канадской ленте «Девушка, которая плакала жемчугом».

Это уже третья номинация Бронзита. В 2009 году на премию претендовала «Уборная история – любовная история», а в 2016-м – «Мы не можем жить без космоса».

Кинокритик Алексей Гусев призвал не придавать значения отсутствию награды. Он назвал Бронзита живым классиком и великим аниматором вне зависимости от наличия «Оскара». В беседе с «Петербургским дневником» Гусев напомнил, что многие выдающиеся режиссеры также никогда не получали эту премию, но навсегда вошли в историю мирового кинематографа.

По словам критика, на карьеру Бронзита отсутствие статуэтки не повлияет. В большей степени такая награда нужна российской анимации в целом для повышения статуса всего цеха. Гусев также призвал не искать политической подоплеки в решениях американской киноакадемии. Он пояснил, что победа на «Оскаре» во многом является лотереей, тогда как номинация — результат обдуманного решения жюри, и в этом смысле она показательнее.