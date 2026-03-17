Колесов предупредил петербуржцев о похолодании и дождях в середине недели

В Санкт-Петербург придет солнечная погода с прогревом воздуха до 12 градусов. Однако уже со следующего дня станет прохладнее, а в среду возможны дожди.

В понедельник Петербург окажется под влиянием солнечного антициклона, что обеспечит значительный прогрев воздуха. По данным начальник Гидрометцентра Северной столицы Александра Колесова, температура в городе поднимется до +12 градусов при слабом ветре. Синоптик рекомендует по возможности использовать этот день для прогулок.

Однако уже в ближайшие два дня погода изменится. В среду через город пройдет атмосферный фронт с севера, который принесет небольшие дожди. Температура воздуха опустится до шести градусов, а к четвергу составит семь градусов, подчеркнул Колесов в своем Телеграм-канале.

При этом антициклон на юге региона продолжит определять сухой характер погоды. По словам эксперта, в дневные часы температура будет держаться в пределах 5–10 градусов. В Ленинградской области ночью возможны слабые отрицательные температуры из-за ясного неба.