Ларису Долину обвинили в высокомерии после скандала с концертом

Продюсер Павел Рудченко заявил, что репутация Ларисы Долиной испорчена окончательно и артистке теперь придется ориентироваться на небольшие клубные площадки.

Рудченко в беседе с aif.ru прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Ларисы Долиной после ее выступления на фестивале «Триумф Джаза» в Петербурге. По его словам, артистка вышла к публике в тот момент, когда саксофонист Игорь Бутман общался со зрителями. После того как он попрощался с аудиторией и анонсировал появление певицы, зал покинули около пятидесяти человек.

По мнению эксперта, подобные инциденты будут повторяться на концертах артистки. Он отметил, что репутация певицы испорчена окончательно и в ее большие сольные выступления он уже не верит. По его мнению, Долиной теперь придется выступать на локальных клубных площадках и небольших джазовых фестивалях.

Продюсер добавил, что своими заявлениями в федеральных СМИ артистка сама перевела себя из эстрадных поп-исполнителей большого масштаба в низкий статус. Ее послания, в которых она говорит о прощении мошенников, хейтеров и несогласных с ее позицией, воспринимаются как высокомерные. Рудченко сравнил такое поведение с короной на голове.

Напомним, что Павел Рудченко уже высказывался о причинах ухода зрителей с выступления Ларисы Долиной на фестивале «Триумф Джаза» в Санкт-Петербурге. Продюсер связал это с публичной позицией певицы.

Ранее стало известно, что Лариса Долина подала гражданский иск к фигурантам уголовного дела о мошенничестве с ее квартирой в Хамовниках. Певица требует взыскать с осужденных 176 миллионов рублей в качестве компенсации имущественного ущерба.