В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки семей сотрудников Росгвардии

Сотрудники Росгвардии и члены их семей получат новые меры социальной поддержки. Инициатива закрепляет право на внеочередные места в образовательных учреждениях для детей погибших росгвардейцев и оплату проезда для близких тяжелобольных сотрудников ведомства.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил в беседе с NEWS.ru о принятии в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в статью «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Документ направлен на усиление социальной защиты сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также членов их семей.

Парламентарий пояснил, что инициатива закрепляет два блока гарантий. Первый касается детей росгвардейца, погибшего или умершего вследствие ранений, травм либо заболеваний, полученных в ходе спецоперации. В эту категорию входят как родные, так и усыновленные дети, а также несовершеннолетние, находящиеся под опекой. Им будут предоставляться вне очереди места в государственных и муниципальных детских садах и школах по месту жительства семьи.

Второй блок гарантий, по словам Говырина, связан с компенсацией транспортных расходов. Если сотрудник Росгвардии тяжело заболел, двум членам его семьи или близким родственникам оплатят проезд от дома до места нахождения больного и обратно.

Законопроект также определяет перечень близких родственников для целей данной нормы. К ним относятся родители сотрудника, родители его супруга, дети, а также полнородные и неполнородные братья и сестры. Финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, уже выделенных ведомству. Говырин добавил, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.