Межзвездная комета 3I/ATLAS направилась к миссии «Артемида-2»

Комета 3I/ATLAS направилась к миссии «Артемида-2» и может войти в гравитационное окружение Луны одновременно с экипажем корабля Orion. Объект был обнаружен в 2025 году и с тех пор вызывает споры своим необычным поведением.

Аномальные сигналы

Радиотелескопы зафиксировали аномальные импульсы в районе последнего известного положения 3I/ATLAS. Сигналы были зафиксированы в узкополосном радиодиапазоне, который характерен для искусственных источников. Уфологи утверждают, что объект начал корректировать свою траекторию. Новые модели движения указывают на конвергенцию с орбитой миссии «Артемида-2».

Согласно расчетам на форуме ExoContact, объект может войти в гравитационное окружение Луны в тот момент, когда экипаж «Артемиды-2» будет находиться на лунной орбите. По данным экспертов, 3I/ATLAS увеличил свою скорость на 0,3%.

Специалисты из NASA отрицают какие-либо угрозы, объясняя это естественным испарением льда. Однако уфологи указывают, что на таком удалении от Солнца сублимация невозможна. Спутники NASA также зафиксировали увеличение теплового излучения в центре объекта.

Гипотеза Скарабея и цифровые паттерны

Теория под названием «Гипотеза Скарабея» предполагает, что объект является роем нанопроб, способным распадаться на тысячи автономных юнитов. Эти юниты могут проникать в космические аппараты, имитируя технические сбои. Уфологи ссылаются на данные «Вояджера-2». Дело в том, что в 2012 году зонд зафиксировал странный сигнал. Позже его назвали «Песней Скарабея». Тот же паттерн был обнаружен в радиошумах 3I/ATLAS в марте 2026 года.

Один из астронавтов «Артемиды-2» перед стартом упомянул, что с детства слышал странный звук во сне. Когда ему воспроизвели запись «Песни Скарабея», он побледнел и отказался от комментариев.

Древние мифы

Некоторые исследователи ссылаются на древние мифы. В египетской мифологии Скарабей толкает солнце по небу, как шар. По одной из версий, межзвездные объекты могут быть не кораблями, а живыми существами, космическими организмами, способными к самовоспроизведению и миграции. Согласно этой гипотезе, объект мог быть яйцом, которое начало раскрываться под воздействием солнечного ветра и лунной гравитации.

Также есть теория, что на обратной стороне Луны давно существует смешанная база людей и инопланетян. По этой версии, астронавты одного из «Аполлонов» видели там нечто необъяснимое, и их миссию засекретили.

Напомним, что первого апреля 2026 года радиотелескоп зафиксировал короткий сигнал на частоте водорода. Внутри сигнала обнаружили цифровой след, который расшифровали как координаты лунного кратера. Сигнал повторился трижды, после чего наступила тишина.