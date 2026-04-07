Работа после пенсии может стать нормой для россиян из-за сочетания экономической необходимости и государственных стимулов. Коэффициент замещения пенсии пока не позволяет многим сохранить привычный уровень жизни без дополнительного дохода.

Экономические причины и государственные стимулы

Финансист Дмитрий Трепольский заявил, что трансформация пенсионной модели из периода заслуженного отдыха в этап продолженной активности уже стала социально-экономической реальностью. Одним из главных факторов такого тренда является сочетание кадрового дефицита и государственных стимулов.

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года снимает один из главных барьеров для официальной занятости после выхода на пенсию. Раньше многим приходилось выбирать между легальным доходом и сохранением покупательной способности выплат, добавил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом основным мотивом для продолжения работы остается экономический фактор. Нынешний коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к утраченному заработку, пока не позволяет многим россиянам сохранить привычный уровень жизни без дополнительного дохода.

Изменение отношения работодателей

Причина продолжения работы не сводится только к деньгам. На рынке постепенно формируется тренд на активное долголетие, при котором работа становится не только источником дохода, но и способом сохранить социальные связи, когнитивную активность и профессиональную идентичность.

В свою очередь работодатели все чаще пересматривают отношение к сотрудникам старшего возраста. На фоне кадрового голода и исторически низкой безработицы компании в промышленности, образовании и медицине начинают воспринимать таких работников как стабильный и лояльный кадровый ресурс.

Старшее поколение обладает опытом и наставническим потенциалом, который трудно быстро заменить молодыми кадрами. Предприятия все чаще стараются адаптировать рабочие места под возрастных сотрудников, поскольку удерживать опытных специалистов нередко дешевле, чем постоянно искать новых работников.

Региональные различия

Переход к массовой занятости после выхода на пенсию пока нельзя назвать полностью добровольным. Эксперт отметил, что для жителей крупных городов это все чаще элемент осознанного выбора, тогда как в регионах и на тяжелых работах продолжение трудовой деятельности нередко остается финансовой необходимостью.

Главным ограничением при этом остается состояние здоровья, поскольку не все пенсионеры физически могут выполнять прежнюю работу.