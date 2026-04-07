Визит Гарри и Меган в Австралию может оказаться местью британской монархии

Предстоящая поездка принца Гарри и Меган Маркл в Австралию совпадает со столетием со дня рождения королевы Елизаветы II и годовщиной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Королевский биограф Ричард Палмер заявил, что предстоящий визит принца Гарри и Меган Маркл в Австралию, а также их новые телепроекты могут вызвать недовольство в британской королевской семье. Сассексы должны прибыть в Австралию в конце апреля впервые с 2018 года, сообщает The Mirror.

По мнению Палмера, пара может воспринять этот широко разрекламированный визит как способ заставить замолчать критиков. Однако поездка совпадает с важными датами: столетием со дня рождения королевы Елизаветы II, восьмым днем рождения принца Луи и 15-й годовщиной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Эксперт отметил, что поездка Сассексов стала одним из самых ожидаемых королевских событий года. В рамках визита Гарри и Меган примут участие в частных, деловых и благотворительных мероприятиях.

Среди них гостевое выступление Меган на женском форуме и речь Гарри о ментальном здоровье на работе. Также ходят слухи о запуске бренда Меган. Палмер подчеркнул, что между окружением Сассексов и Букингемским дворцом сохраняется сильное напряжение. Если пара привлечет к себе много внимания, это может разозлить короля Карла III и других членов семьи.