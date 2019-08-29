В Колпино объявился живодер – пострадали две кошки

У животных была изрезана грудная клетка. Операцию делали без наркоза.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное». Люди пишут, что одну кошку нашли на улице Тазаева в Колпино. Неравнодушная местная жительница отвезла бедняжку в ветеринарную клинику, где ей объяснили, что кто-то делал животному операцию, но крайне непрофессионально – ее даже не довели до ума. Кошка провела много времени улице, прежде чем ей помогли.

В соцсети отмечают, что эта кошка – не первая. До этого уже находили животное с похожими ранениями. Люди думают, что на них «тренируется» начинающий ветеринар или же они стали жертвами живодера.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в отношении живодера из Янина могут возбудить уголовное дело. Пьяный мужчина привязал собаку к мопеду и поехал по улицам города. Хаски с поврежденными лапами отвезли в поликлинику.