Петербуржец выкинул елку через 10 месяцев после Нового года

Петербуржец выкинул елку через 10 месяцев после Нового года
В Петербурге в ноября выбросили прошлогоднюю елку. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге неизвестный местный житель выкинул елку в ноябре. Дерево он хранил более десяти месяцев.

За это время елка облетела и высохла. Голое дерево заметили прохожие у мусорного контейнера в одном из дворов. Иголок на нем не осталось, но сохранились украшения — бумажные фонарики из цветной бумаги.

«5 ноября, кто-то сдался и таки вынес ёлку… А мог бы дождаться Нового года», — написал очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Пост вызвал интерес интернет-пользователей. Люди придумывают шутки и спорят о том, стойкий владелец елки или слабак, раз не дотерпел до Нового года.

«Ну, правильно, место для новой освободил», — прокомментировала петербурженка.

Судя по украшениям, елка могла стоять в одном из детских садов или школ. На дереве остались бумажные фонарики, какие делают дети на уроках труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России купили в 2,5 раза больше туров на Новый год, чем год назад. Лидирующими направлениями стали Таиланд и ОАЭ.

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