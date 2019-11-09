Ученые заявили об опасности пакетированного чая

Микрограммы полимерных частиц, содержащихся в них, могут быть опасны для здоровья.

Исследования провели канадские ученые. Они решили доказать опасность пакетированного чая – заваривая его, эксперты заметили, что в напитке содержится от 13 до 16 микрограммов частиц пластика. Ученые отмечают, что не знают ни одного продукта питания, в котором было бы столько опасных мелких частиц. Их попадание в организм не закончится ничем хорошим – для того, чтобы это выяснить, провели эксперимент на маленьких рачках. Они, употребляя пластик, испытывали проблемы с пищеварительной системой.

Поэтому эксперты советуют пить листовой чай, который нужно заваривать. Он полезнее, так как проходит меньше обработок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые СПбГУ признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями.