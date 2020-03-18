Ленобласть обещает помочь молоком, мясом, яйцами

Ленобласть обещает помочь молоком, мясом, яйцами
Дефицита не предвидится. Фото: pixabay.com

Торговые сети получат поддержку от региона, чтобы все местные жители могли купить еду.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщили в правительстве Ленинградской области. Из-за пустеющих полок в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу состоялось оперативное совещание с представителями торговых сетей.

Власти заявили, что производители региона готовы поставлять молоко, яйца, птицу, свинину и консервы для таких торговых сетей как «Лента», «Окей», «Дикси» и Леноблпотребсоюз. При этом отмечается, что на складах есть товары на ближайший месяц, так что дефицита не предвидится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов проверил магазины Петербурга и не заметил дефицита продуктов. В тех продуктовых, в которых он побывал, дефицита каких-либо товаров не оказалось.

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