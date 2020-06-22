Суд Петербурга отказал экс-замглавы МЧС в пожизненной пенсии

Суд Петербурга отказал экс-замглавы МЧС в пожизненной пенсии
Суд. Фото: Baltphoto

Смольнинский районный суд отказал экс-замглавы МЧС России Леониду Беляеву в пожизненной пенсии.

Он не будет получать пожизненную пенсию в 50 тыс. рублей в месяц за гипотетически опасную работу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С 1990 по 2017 год Беляев проработал на службе. Его в любое время могли вызвать на объект для организации ликвидации ЧС. Суд решил, что он не может быть причислен к защитникам ядерного оружейного комплекса России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прошение государственного обвинения было удовлетворено Вторым западным окружным военным судом. Таким образом, нахождение за решеткой Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову продлили на три месяца, до 11 июля.

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