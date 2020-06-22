Во вторник в Петербурге ожидается до + 26 тепла

Во вторник в Петербурге ожидается до + 26 тепла
В городе ожидается теплая погода. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Во вторник, 23 июня, в Петербурге ожидается облачная погода без осадков.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в городе будет облачно. Осадков не ожидается.

Днем северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до + 26 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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