«ТЭК СПб» попал в программу приватизации на 2021 год

В Северной столице рассмотрели перечень организаций, которые могут претендовать на приватизацию в следующем году.

В правительстве Петербурга, в понедельник, 17 августа, состоялось рабочее совещание, которое возглавил губернатор города Александр Беглов.

В обновленный список по приватизации вошли следующие организации: ГУП «ТЭК СПб», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района», а также акции АО «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №4». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По мнению специалистов комитета имущественных отношений, подобные решения по приватизации пакетов акции вполне обоснованны. Это позволит сократить участие города в хозяйственных обществах, действующих на конкурентных рынках. Помимо этого, благодаря приватизации будет обеспечен приток денежных средств в бюджет города. Ожидается, что от всех организаций удастся получить 381,5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что из списка были убраны акции АО «Авенариум+». Компания собиралась построить оздоровительный центр для детей в Сестрорецке. Однако, проект не был реализован, а из программы по приватизации данное АО исчезло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец УК «Домкомфорт» ответит имуществом за долги перед «ТЭК».