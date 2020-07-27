Владелец УК «Домкомфорт» ответит имуществом за долги перед «ТЭК»

Управляющую компанию привлекли к ответственности за долги перед ГУП "ТЭК СПб". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Управляющую компанию привлекли к ответственности за долги перед ГУП "ТЭК СПб". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поддержал иск ГУП «ТЭК СПб» к управляющей компании ООО «УК «Домкомфорт». Компания задолжала более 114 млн рублей за тепловую энергию.

Руководитель и владелец УК будут привлечены к субсидиарной ответственности. За задолженность они ответят своим имуществом как физические лица.

«Задолженность управляющей компании только за поставленную тепловую энергию превысила 114,8 млн рублей, при этом общая сумма требований кредиторов составила 145 млн рублей», — отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Управляющая компания «Домкомфорт» обслуживает многоквартирные дома в Приморском районе. Внушительную сумму долга перед ресурсоснабжающими организациями она накопила к концу 2018 года. Весной 2019-го УК была признана арбитражным судом несостоятельной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении управляющей компании ООО «УО «Профсервис». Компания задолжала 20,9 млн рублей за тепловую энергию.