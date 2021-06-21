Петербург поставит рекордный хет-трик в понедельник: ожидается до +34 градусов

Петербург поставит рекордный хет-трик в понедельник: ожидается до +34 градусов
Петербург побьет суточный рекорд по жаре. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Погода в понедельник, 21 июня, в Северной столице будет аномально жаркой. В разгар дня воздух прогреется до +34 градусов.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Сегодня за погоду в Петербурге будет отвечать северо-западная периферия антициклона. Во второй половине дня небо затянет мощными облаками, из-за чего на город обрушатся кратковременные дожди и грозы. Но жара при этом никуда не уйдет.

Днем горожан ждет температура воздуха до +32…+34 градусов. По области будет жарче — до +35 градусов. Южный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, при грозе усилится до порывистого.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — отметил синоптик.

Леус добавил, что сегодня погода обновит суточный рекорд 2006 года, когда в городе было +30,4 градуса. Это будет уже третий подряд рекорд по аномальной жаре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за выходные Петербург поставил два новых температурных рекорда.

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