Петербуржцев опять ждут аномально жаркие выходные

Петербуржцев опять ждут аномально жаркие выходные
В воскресенье будет еще жарче - до +30 градусов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На предстоящих выходных, 17 и 18 июля, у петербуржцев не получится отдохнуть от удушливой жары. Будет на семь и более градусов теплее нормы.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На выходных температура воздуха в городе на Неве на семь и более градусов превысит климатическую норму.

Синоптики ожидают, что в субботу в Петербурге будет до +27…+29 градусов. В воскресенье будет еще жарче — до +30 градусов. При этом суббота пройдет без осадков, а вот в воскресенье в город придут ставшие редкостью для этого лета осадки — местами пройдут дожди с грозами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме.

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