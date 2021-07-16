Петербуржцев опять ждут аномально жаркие выходные

На предстоящих выходных, 17 и 18 июля, у петербуржцев не получится отдохнуть от удушливой жары. Будет на семь и более градусов теплее нормы.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На выходных температура воздуха в городе на Неве на семь и более градусов превысит климатическую норму.

Синоптики ожидают, что в субботу в Петербурге будет до +27…+29 градусов. В воскресенье будет еще жарче — до +30 градусов. При этом суббота пройдет без осадков, а вот в воскресенье в город придут ставшие редкостью для этого лета осадки — местами пройдут дожди с грозами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме.