Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 23 июля

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

23 июля 2021 года в 10 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» — О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по финансовым вопросам

— О назначении членов Территориальной избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 63 с правом решающего голоса

— Об определении территориальных избирательных комиссий, которые являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к участковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации

— О внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 1 июля 2021 года № 243-5 «Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»

— О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— О дополнительном выделении средств бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik