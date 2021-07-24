На Урале ребенок задел кондиционер и погиб от удара током

В Нижнем Тагиле ребенок прикоснулся к внешнему блоку кондиционера, после чего его ударило током.

Как пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, инцидент произошел, пока мальчик ждал маму на крыльце магазина. Ребенок вышел на улицу из-за того, что ему стало жарко в помещении.

По словам очевидцев, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю. Девятилетнего мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось.

На следующий день ему должно было исполниться десять лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. В результате ДТП пострадал ребенок 2008 года рождения, который был в Хендай-Солярис.