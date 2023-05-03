На перекрестке Крыленко и Дальневосточного встали трамваи

В Санкт-Петербурге очередная автомобильная авария привела к образованию серьезной пробки на перекрестке Крыленко и Дальневосточного вечером 3 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

В районе семи вечера на этом участке столкнулись Matiz и эвакуатор: не поделили дорогу. По итогу трамваи встали, а легковые автомобили не могут проехать прямо по дороге.

Пробка собирается со всех четырех сторон. Петербуржцы негодуют в социальных сетях и обвиняют участников аварии в своих опозданиях. Пока устранить последствия небольшого ДТП не удалось, на месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Петербурге участок дороги у станции «Дыбенко» залило водой из-за поломке на объекте водоснабжения. Вода не помешала передвижению, но значительно нарушила комфорт водителей и пешеходов.