В Петербурге завершена реставрация фасадов особняка Урусова

В центре Санкт-Петербурга завершились работы по восстановлению фасадов особняка Урусова, расположенного на Литейном проспекте, 17-19.

Здание, в котором с 1937 года размещается библиотека имени Лермонтова, вновь обрело свои исторические скульптурные украшения.

В ходе реставрации специалисты демонтировали фигуры путти — младенцев, поддерживающих герб последних владельцев особняка, графов Мусиных-Пушкиных. Скульптуры были тщательно восстановлены в мастерской, а затем возвращены на прежние места на фасаде здания. Герб и корона, являющиеся частью композиции, были воссозданы по историческим геральдическим изображениям XIX века.

Реставрационные работы проводились на основе чертежей архитектора Льва Вендрамини, который в 1846 году разработал проект перестройки особняка для князя Петра Урусова, создав новый облик лицевого фасада и пристроив дворовый флигель. Впоследствии особняк перешел во владение графа Алексея Мусина-Пушкина, чей герб теперь вновь украшает здание.

Восстановление скульптур позволило вернуть фасадам исторический вид, соответствующий замыслу архитектора и эпохе строительства. По информации городских властей, работы по реставрации были завершены в августе 2025 года.

Особняк Урусова является памятником архитектуры и важной частью культурного наследия Санкт-Петербурга. Возвращение скульптурных элементов стало значимым событием для жителей города и всех, кто интересуется историей и архитектурой Северной столицы.