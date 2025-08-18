КГИОП разрешил проведение научных работ в бывшем СИЗО «Кресты»

КГИОП выдал разрешение на проведение научно-исследовательских работ в комплексе бывшего следственного изолятора «Кресты». Полученные данные лягут в основу будущей реставрации.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга одобрил проведение комплексных исследований на территории бывшего следственного изолятора «Кресты».

Специалисты проведут исследование состояния исторических зданий на Арсенальной набережной. Результаты их работы станут основой для разработки проекта реставрации и приспособления объекта, сообщает «Петербургский дневник».

В перечень охраняемых построек комплекса входят несколько исторических зданий: входной корпус с квартирами надзирателей, административные здания с церковью Святого Александра Невского, два крестообразных корпуса камер, три жилых дома для персонала, прачечная и ледник. Особый статус также имеют здание бани, кухня с пекарней и прачечной, больничный корпус и изолятор для инфекционных больных.

Представители КГИОП подчеркивают, что полномасштабная историко-культурная экспертиза памятника пока не проводилась. Текущие исследования позволят определить предмет охраны и выработать концепцию дальнейшего использования архитектурного комплекса.

Напомним, что комплекс «Кресты» был построен в конце XIX века и является уникальным образцом архитектуры.