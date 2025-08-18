СК направил в суд дело о нападении на судебного пристава в Биржевом переулке

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в нападении на судебного пристава-исполнителя в Санкт-Петербурге.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту нападения на сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Двух фигурантов обвиняют по статье о применении насилия в связи с осуществлением правосудия.

Согласно материалам дела, 28 марта текущего года в Биржевом переулке пристав осуществлял передачу нежилого помещения по решению суда. Двое мужчин, не согласившись с постановлением, напали на сотрудника ФССП. Злоумышленники толкали его в область головы, грудной клетки и конечностей, а также прищемили ему руку дверью.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемых. На период следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.