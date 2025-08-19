Мошенники атакуют аккаунты осужденных блогеров-миллионников

При взломе аккаунтов осужденных за финансовые преступления блогеров была обнаружена новая мошенническая схема. Злоумышленники выдают себя за инфоцыган и обманывают подписчиков.

В последнее время участились случаи взлома аккаунтов известных блогеров, привлеченных к уголовной ответственности за финансовые нарушения. По данным представителей пострадавших, мошенники получили доступ к страницам Саши Митрошиной, Аяза Шабутдинова, Лерчек и Елены Блиновской, которые в настоящее время отбывают наказание или находятся под следствием.

Супруг Саши Митрошиной сообщил, что взлом аккаунта произошел 16 июля, после чего было подано заявление в правоохранительные органы. Несмотря на восстановление доступа 25 июля, мошенники шесть раз блокировали страницу, пять раз возвращая себе контроль. Похожая ситуация произошла с аккаунтом Аяза Шабутдинова, который удалось восстановить лишь через неделю усилиями команды и близких.

Злоумышленники публикуют от имени блогеров сообщения с приветствиями, фразами о возвращении и призывами перейти по ссылкам, ведущим на фишинговые ресурсы. Представители пострадавших подчеркивают, что осужденные блогеры не имеют доступа к Интернету и телефонам в соответствии с мерами пресечения, и призывают подписчиков не переводить деньги и не переходить по подозрительным ссылкам.

Супруга Шабутдинова Лидия отметила, что мошенники не только похищают аккаунты, но и подрывают доверие, которое создавалось годами. Так, от имени ее мужа было опубликовано ложное сообщение о выходе на свободу, хотя он продолжает находиться в СИЗО.