Прокуратура добилась возмещения стоимости лекарства для онкобольной

Прокуратура Кировского района добилась возмещения денежных средств, потраченных жительницей Санкт-Петербурга на приобретение дорогостоящего онкологического препарата.

В ходе проверки установлено, что 47-летняя женщина, имеющая право на льготное лекарственное обеспечение, была вынуждена купить три упаковки медикамента за собственный счет из-за отсутствия препарата в аптеках.

По информации пресс-службы Прокуратуры Санкт-Петербурга, стоимость одной упаковки необходимого лекарства превышала 100 тысяч рублей. Несмотря на наличие рецепта, препарат был поставлен на отсроченное обслуживание, что вынудило женщину потратить на лечение более 300 тысяч рублей собственных средств.

Прокурор района обратился в суд с иском к региональному комитету здравоохранения о возмещении понесенных затрат. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, постановив взыскать с ответчика всю сумму, потраченную на приобретение жизненно необходимого лекарственного средства.