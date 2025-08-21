Продюсер раскрыл финансовые подробности брака Пугачевой и Киркорова

Бывший продюсер Леонид Дзюник раскрыл финансовые подробности отношений между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым в период их брака.

По информации NEWS.ru, продюсер утверждает, что Примадонна использовала денежные средства, заработанные тогдашним супругом, для инвестиций в собственный бизнес.

Дзюник сообщил, что показал Киркорову финансовую документацию, которая свидетельствовала о переводе его средств на нужды Пугачевой, включая оплату ее проживания в дорогом отеле «Балчуг». Эти обстоятельства, по словам продюсера, стали одной из ключевых причин разрыва между артистами после нескольких лет брака.

Продюсер также рассказал, что советовал Киркорову открыть счет в Соединенных Штатах во время гастролей, чтобы защитить свои заработки от контроля со стороны Пугачевой. Конфликт усугублялся действиями финансового директора, который одновременно работал с обоими артистами.