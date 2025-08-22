Юрист Феттер назвала условия освобождения отца от алиментов

Основанием для освобождения от уплаты алиментов может стать добровольный переезд ребенка на постоянное жительство к отцу. В этом случае обязательство по содержанию несовершеннолетнего переходит к матери.

Для принятия судом такого решения необходимо подтвердить, что изменение места жительства носит постоянный, а не временный характер. Инициатор процесса должен представить доказательства этого факта. Об этом рассказала юрист Лариса Феттер в разговоре с NEWS.ru.

По ее словам, суд удовлетворит требование, если мать не возражает против переезда либо если будет установлено, что проживание с отцом соответствует интересам ребенка. При возвращении несовершеннолетнего к матери прежний порядок выплат можно восстановить.

Вторым основанием для прекращения алиментных обязательств является доказанное отсутствие биологического родства. В такой ситуации плательщик вправе не только добиться отмены будущих выплат, но и истребовать обратно часть уже перечисленных средств. Юрист уточнила, что это невозможно, если мужчина изначально знал об отсутствии родства, но официально признал ребенка своим.

Также существует вариант замены регулярных выплат единовременным предоставлением имущества. Суд может утвердить такое решение, если будет установлено, что это имущество полностью обеспечит финансовые потребности ребенка.